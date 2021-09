Verpfuscht: Wenn Promis ihre Beauty-OPs bereuen

Heidi Montag

"The Hills"-Star Heidi Montag ließ an einem Tag gleich zehn Schönheits-OPs über sich ergehen. Glücklich ist sie mit dem Ergebnis aber nicht. "Ich hasse mich so sehr", klagte sie in einem Interview. "Ich habe mir buchstäblich die Hälfte meines Körpers abschneiden lassen."