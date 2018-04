Bush: Welcher Schicksalsschlag ihre Haare Weiß werden ließ

Niemand durfte weinen

Barbara veranlasste, dass niemand in ihrem Krankenzimmer weinen durfte. Von ihrer schweren Krankheit erzählte sie dem Mädchen nicht. Bush versuchte ihr in den letzten Monaten ein so normales Leben wie möglich zu ermöglichen. Robin starb am 11. Oktober 1953.

Diese Tragödie ließ ihre Haare innerhalb einiger Monate komplett Weiß werden. Ihre Familie nannte sie seither liebevoll "Silberfuchs."