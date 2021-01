Wie man als Ex-Präsident der USA seiner Frau zum Geburtstag gratuliert

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seiner "besten Freundin" und Ehefrau Michelle öffentlich zum Geburtstag gratuliert. Am 17. Jänner wurde die ehemalige First Lady 57 Jahre alt. "Alles Gute zum Geburtstag an meine Liebe, meine Partnerin und meine beste Freundin. Jeder Moment mit dir ist ein Segen. Ich liebe dich, Miche", schrieb er zu einem älteren Foto seiner Frau.