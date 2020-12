Klum spricht von GNTM-Rücktritt: Tochter Leni soll Nachfolgerin werden

Leni sei noch nicht sicher, was sie beruflich machen wolle. Sie verbringe aber viel Zeit am Set ihrer Sendung "Germany's Next Topmodel", sagte Heidi Klum.

Leni Klum: Übernimmt sie GNTM?

"Sie kommt [ans Set] und schaut und lernt nicht nur, was ich mache, sondern auch, was all die verschiedenen Leute im Fernsehen machen. Ich denke, das interessiert sie sehr", so Klum. "Wenn du so alt bist, versuchst du immer noch herauszufinden, wer du bist, was du sein willst und willst zum ersten Mal herausfinden, was all diese verschiedenen Jobs sind, die eine TV-Show zu ermöglichen. Sie will tun, was ich tue."