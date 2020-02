Autsch: Britney Spears postet Video, in dem sie sich Fuß bricht

US-Popsängerin Britney Spears lässt ihre Fans via Instagram immer wieder an ihrem Leben teilhaben. Ob ihre Leidenschaft fürs Malen, ihre Yoga-Anfänge oder ein gemeinsamer Ausritt mit ihrem Freund Sam Asghari: In meist leicht unbeholfen anumutenden Fotos und Clips zeigt sie, was sie beschäftigt. Wie es der Zufall so wollte, lief die Kamera nun auch bei einem kleinen Hoppala - das die 38-Jährige ebenfalls auf Social Media teilte. Während eines augelassenen Tänzchens brach sich Spears nun (lautstark) den Mittelfüßknochen, wie Asghari mitteilte: