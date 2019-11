Warum Britney Spears sich 2007 die Haare abrasierte

Ihren Wagen lenkte sie von Federlines Haus aus zu dem Friseur-Geschäft, wo die berühmt-berüchtigen Fotos entstanden. Esther Tognozzi erinnert sich noch gut daran, wie Spears, verfolgt von etwa siebzig Fotografen, ihren Salon betrat und erzählte, dass sie ihre Haare abrasieren wollte. Tognozzi versuchte ihr das zwar auszureden, am Ende griff Spears aber einfach zum Rasierer und legte los. Ihre zwei Bodyguards sollen sie laut der Friseurin nicht vor den Linsen der Paparazzi geschützt haben. Einer von ihnen habe immer wieder die Jalousien geöffnet, und so den Blick auf die psychisch labile Frau freigegeben. Auch Bestechungsgelder hätten sie angenommen, erzählt Tognozzi. "Ich habe versucht, sie aus dem Zustand zu bringen, in dem sie sich befand, weil sie offensichtlich überzeugt war, es in dieser Nacht zu tun. Ich konnte sie nicht überzeugen", so die Friseurin weiter.

Danach fuhr Spears zu einem Tattoostudio, wo sie sich einen Kussmund und ein Kreuz stechen ließ. "Draußen war ein verrücktes Brüllen zu hören", erinnert sich Tätowiererin Emily Wynne-Hughes. Sie habe lange gebraucht, um zu bemerken, dass es kein Aufstand, sondern Britney Spears samt der Fotografen-Meute war. "Ich bemerkte, dass ihre Haare verschwunden waren. Ich erinnere mich, dass ich sie fragte, warum. Und ihre Antwort war etwas seltsam. 'Wissen Sie, ich möchte einfach nicht, dass jemand meinen Kopf berührt. Ich möchte nicht, dass jemand meine Haare berührt. Ich habe es satt, dass Leute meine Haare berühren'", soll Spears gesagt haben.

Identitätskrise