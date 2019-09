Britney Spears: Weniger Sorgerecht und Anzeige gegen Vater

Wieder in Behandlung

Berichten von TMZ zufolge soll diese Regelung bereits seit August letzten Jahres umgesetzt worden sein, um zu sehen, ob es sich um eine praktikable Lösung für die Familie handelt. Die Sängerin habe ihre Sorgerechtsanteile zudem freiwillig heruntergeschraubt, da sie sich seit Monaten wieder in psychiatrischer Behandlung befinde. Laut TMZ soll ihre Medikation unwirksam geworden sein, ihre Ärzte würden an einer neuen Zusammenstellung arbeiten. Sie könne sich einfach nicht in dem Ausmaß um ihre Kinder kümmern, das sie für nötig halten würde.