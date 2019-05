Karriere-Aus für Britney Spears? Ihr Manager befürchtet: "Ja"

"Letzten Sommer, als sie auf Tour gehen wollte, hat sie mich täglich angerufen und war aufgeregt. Jetzt hat sie sich seit Monaten nicht mehr bei mir gemeldet. Sie will gerade eindeutig nicht irgendwo auftreten", so Rudolph.

Er mache sich ernsthafte Sorgen um die Sängerin und meint, diese solle ihre geistige Gesundheit über alles stellen. "Ich will nicht, dass sie jemals wieder arbeitet, so lange sie nicht physisch, mental und mit Leidenschaft dazu bereit ist. Wenn dieser Zeitpunkt niemals wieder eintritt, dann ist es eben so. Ich werde sie nicht dazu zwingen", verkündet der Manager.