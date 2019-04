Unfreiwillig festgehalten? Fans in Sorge um Britney Spears

"Ich bin stark"

Diese seien laut Spears außer Kontrolle geraten: "Es gibt Gerüchte, Todesdrohungen gegen meine Familie und mein Team, und es werden so viele verrückte Dinge gesagt. Ich versuche, mir Zeit für mich zu nehmen, aber alles, was passiert, macht es nur schwerer für mich. Glaubt nicht alles, was ihr lest und hört."​

Sie erklärte weiter: "Meine Situation ist ungewöhnlich, aber ich verspreche, dass ich im Moment das mache, was am besten ist. Ihr wisst das vielleicht nicht über mich, aber ich bin stark und stehe für das ein, was ich will."