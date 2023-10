Winzer Leo Hillinger: "Ich hab die meisten Neider Mitteleuropas"

„Du kannst nur für ein gutes Produkt ein gutes Marketing machen. Schlechtes Produkt – gutes Marketing – schneller Tod. Wir brauchen da nicht darüber diskutieren: Wir sind international, wir sind in fast 30 Ländern dieser Erde, da kannst du kein Blender sein. Wir müssen uns immer mit den besten Weinen dieser Welt messen – blind – mit Sommeliers, sonst haben wir gar keine Chance, dass wir wo reinkommen. Also, das ist Schwachsinn, du kannst nicht sagen, der Wein schmeckt nicht und der macht nur gutes Marketing für den Wein.“

Und messen möchte sich auch sein Sohn Leo Thaddäus, Spitzname Jack („Er war immer so ein Jack-Sparrow-Fan.“), der schon seine eigenen Weine – ohne seinen Vater – auf den Markt gebracht hat und auch den Betrieb übernehmen wird. „Er will Wein machen ohne mich. Das ist auch gut so, er muss seinen eigenen Weg gehen“, so Hillinger.

Nachfolger

„Ab nächstem Jahr werde ich mich als Gesicht von Leo Hillinger zurückziehen. Ich möchte natürlich im Weingarten arbeiten, im Keller arbeiten, ich möchte vielleicht im Ausland, in Amerika, expandieren, aber ich möchte nicht mehr das Gesicht des Leo Hillinger sein. Das soll er sein!“, erzählt der stolze Vater.