"Bin ein Arbeitsvieh": Leo Hillingers Weinbusiness in Afrika

Leo Hillinger ist der wohl bekannteste Winzer Österreichs. Der KURIER hat ihn in Kapstadt besucht. Was ihn ausgerechnet hierher verschlagen hat, wie er mit Neid umgeht und was sein Erfolgsgeheimnis ist, erzählt er im Interview.

KURIER: Wir sitzen hier in Ihrem Haus in Südafrika am Strand in Kapstadt, bewundern die Wellen des Pazifiks und blicken auf den Tafelberg. Was tun Sie hier, am anderen Ende der Welt?

Leo Hillinger: Südafrika ist zu meiner zweiten Heimat geworden und auch beruflich bin ich sehr eng mit diesem wunderbaren Stück Erde verbunden. 1993 war ich das erste Mal da, habe auf einem Weingut gearbeitet und war auch auf der Universität in Stellenbosch, in den Winelands von Westkap. Ich habe mich in dieses Land einfach verliebt. Landschaftlich ist Südafrika kaum zu übertreffen – Wüsten, Regenwälder, Gebirge und unendliche Küste: Südafrika ist großes Kino, es begeistert mich jedes Mal aufs Neue durch seine Gegensätze.

Welche Rolle spielt Südafrika für Ihr Weinbusiness?

Die berufliche Verbindung zwischen meiner Heimat Burgenland und Südafrika ist in den letzten fünf Jahren zu einer echten Leidenschaft geworden. Anfangs arbeitete ich mit einem renommierten Winemaker in Stellenbosch zusammen. Das Ergebnis waren zwei großartige Weine, Cape Hill Sauvignon Blanc und Cape Hill Syrah. Seit zwei Jahren mache ich in einem Joint Venture mit dem Traditionsweingut Constantia Glen Weine – aktuell einen Rotwein und einen Weißwein unter der Marke „ Constantia Hill“.