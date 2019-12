Weihnachten wie damals: Für diesen Buben gab's Rollschuhe vom Christkind

Doch Papa Franz, ein pragmatischer Schlosser, fand: „Am Heiligen Abend is der halbe Winter do scho vorbei und die Schlittschuach wachsen net mit.“ Also lagen Rollschuhe unterm Baum. Steinböck in der Rückblende: „Meine ersten Rollen, mit denen ich Fuß fasste, könnte man sagen.“ Die trug er lange, waren sie doch in der Größe verstellbar.