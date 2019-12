Weihnachten wie damals: Dieser Schauspieler hat noch immer Opas Glocke

Seine unauslöschlichste Erinnerung an Weihnachten: „Es klingelte das Glöckchen, ich kam ins Zimmer, der Opa stand am offenen Fenster und rief in die Nacht hinaus: ,Liebes Christkind, danke! Bitte komm’ doch nächstes Jahr wieder!‘ Die Glocke hab’ ich noch immer ... Jetzt läute ich sie – für meinen Enkel Leon. Er ist neun. Ich hoffe, dieses Jahr glaubt er mir noch.“