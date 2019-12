Weihnachten wie damals: Dieser Gitarrero ist heute der lustigste Österreicher

Woran glaubt Michael Niavarani? „An den Humor“ – so „Simpl“ wie sinnfällig und symptomatisch lautet seine Antwort. Er, der einer ORF-Umfrage zufolge „der lustigste Österreicher“ ist, war von Kindesbeinen an „zwischen allen Welten“ – und allen Weltreligionen: „Ich bin dafür, in Klassenzimmern ein Kreuz aufzuhängen – aber daneben auch einen Halbmond, einen Davidstern und einen kleinen Buddha.“

Der Kabarettist, Autor und (Wieder-)Betreiber der Traditionstrutzburg doppelbödigen Wiener Witzes (Keller-Etablissement „Simpl“ in der Wollzeile) kam in dieser Stadt vor 51 Jahren als Sohn eines Persers und einer Österreicherin zur Welt. Schon während seiner durchwachsenen Schulzeit beginnt er mit dem Theaterspielen und wird wegen oder trotz seines komischen Talents früh fürs Fernsehen entdeckt.