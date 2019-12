Weihnachten wie damals: Dieser Drummer machte große Musik-Karriere

Am Bild: In den 1970er- Jahren trommelte Boris Bukowski für die Band „Magic“

Ein besonderes Geschenk hatte sein Vater aber noch für ihn parat. „Damals gehörte es für mich zu den Highlights, dass ich den Wagen meines Vaters zwei Meter in die Garage reinführen durfte – mit 15.“ Und so sollte es auch an diesem Abend sein. „Mein Vater hat mir seinen Wagenschlüssel gegeben und gesagt, dass ich seinen Wagen in die Garage führen soll“, erinnert sich Boris Bukowski.

Das war aber noch lange nicht alles. „Es war ein Winterabend mit Eis und Schnee, alles hat gefunkelt und geglitzert. Und wie ich so in die Nähe des Autos komme, da sehe ich schon, drin funkelt und glitzert’s noch mehr. Im Auto war – ein Schlagzeug! Und das war das schönste Geschenk, das ich je in meinem Leben bekam.“