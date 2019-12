Weihnachten wie damals: Eine der drei Damen wurde eine große Schauspielerin

Am Bild: Erika (5, li. mit Bilderbuch), Mutter Anna und Schwester Brigitte

Und dort, in der beschaulichen 900-Seelen-Gemeinde Pfaffstädt, widerfuhr der kleinen Erika das „prägendste Weihnachtserleben als Kind – in dem Örtchen fielen keine Bomben. Friede herrschte, ich musste keine Angst mehr haben. Und meine Mutter und die ältere Schwester bereicherten unser armseliges Weihnachtsfest mit selbst hergestellten Zuckerplätzchen – also wirklich nur aus Zucker, Mehl vielleicht, etwas Rosafarbiges dazu – und alles auf diesem Backblech des alten Bauernherds herausgebacken. Nie in meinem Leben hat mir wieder etwas so köstlich gemundet wie diese Plätzchen!“

Pluhar ergänzt mit Augenzwinkern: „Kein Demel-Törtchen, keine Heller-Bonbonniere – es war für das fünfjährige Mädchen Erika wie das Paradies, sie zu verschmausen!“

Und Erika Pluhars Resümee? „Was sich mir aus diesem Kinder-Erlebnis erhalten hat, ist meine grimmige Abwehr dieses konsumistischen Weihnachtstrubels, dieser kitschigen, sentimentalen Kaufwelt, die aus Weihnachten geworden ist. Also nix wie zu Hause bleiben, in meiner stillen Grinzinger Sackgasse!“ DC