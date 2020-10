Was Christian Dolezal zu seinem Aus bei Dancing Stars sagt

Solide 22 Punkte gab es für Dragqueen Tamara Mascara, die mit ihrer tänzerischen Leistung aber doch nicht so ganz zufrieden war. "Wir hätten glaube ich besser tanzen können. Ich habe ein bisschen Bammel gehabt auf der Fläche. Wahrscheinlich auch, weil es für mich eine sehr persönliche Nummer war (tanzte zu "Vincent" von Sarah Connor). Ich habe dem ganzen eine große Bedeutung umgehängt, hab es meinen Eltern gewidmet, die mich immer unterstützt haben in meiner Entwicklung. Ich glaube, dass ich deshalb ein bisschen in meinem Kopf drinnen war und weniger in den Tanzschuhen."