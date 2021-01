Vom Friedreichen zum Kämpfer: Boris Bukowski über Karriere und Gabalier

Ein Leben ohne die Bühne, für den Künstler, der so wunderbare Songs wie „Trag meine Liebe wie einen Mantel“, „Kokain“ oder „Fandango“ geschrieben hat, unvorstellbar.

„Wir sind ja schon ein bisschen so was wie Narzissten. Es ist natürlich total geil, wenn du auf der Bühne bist und live mitkriegst, dass Menschen das mögen, was du machst“, gibt er zu. Er selbst sieht sich nicht als großer Sänger, vielmehr als jemanden, der Botschaften vermittelt.

„Ich feile immer unglaublich am Text. Für mich ist total wichtig, dass ich nicht eine Geschichte vollkommen auserzähle, sondern dass ich sie in plakativen Stichwörtern anreiße, aber Platz genug lasse für die eigene Fantasie. Der Text soll erst im Ohr des Zuhörers fertig sein. Und je nach Stimmung des Zuhörers kann er beim übernächsten Mal dem Text wieder andere Nuancen und Schattierungen abgewinnen“, erzählt Boris, der ja eigentlich Fritz heißt.

„Wir wollten uns natürlich coolere Namen geben, als sie unseren Eltern eingefallen sind, und haben geschaut, was könnte da besser passen? Mit einem slawischen Familiennamen passt der Fritz nicht so wirklich dazu. Und ein Stabreim klingt immer gut. Okay, also Boris. Und viele Jahre später, als ich meine Tochter (Anmerk.: Nina) bekommen habe, habe ich mir so ein Büchlein gekauft über die Bedeutung der Vornamen. Und da bin ich dann nachträglich draufgekommen, dass ich mich von Fritz, der Friedreiche, auf Boris, der Kämpfer umbenannt habe.“