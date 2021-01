Künstler in Not: Von der Schauspielerin zur Verkäuferin, vom Opernsänger zum Security

Die Coronapandemie ist für alle sehr fordernd, besonders aber für die Künstlerinnen und Künstler, die schon so lange ohne ihr Publikum auskommen müssen. Die Museen sollen ja – zumindest nach jetzigem Stand – am 8. Februar wieder öffnen, bei den Bühnen dieses Landes schaut es dagegen noch zappenduster aus, da bleiben die Scheinwerfer zumindest bis Anfang März erloschen.

Um ein bisschen finanzielles Licht am Ende des kulturarmen Tunnels zu sehen, packen manche Künstler einfach anderweitig an. Schon im ersten Lockdown erntete Kabarettist Christoph Fälbl Erdbeeren statt Applaus. Im Sommer half seine Kollegin Angelika Niedetzky im Weingarten bei Winzer Rudi Pichler, was sie jetzt übrigens wieder machen wird.

In der zweiten Ausgabe der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“, erzählt auch Opernsänger Miki Stojanov, der viele Engagements durch Corona verloren hat, von seinem neuen Job als Security und Portier.