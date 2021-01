Peter Cornelius wird 70: „Ich bin ein Freigeist“

Sind diese Vorbilder damals an die Stelle der Familie gerückt?

Mein Vater war ein einsamer Wolf. Und vom Krieg schwer geschädigt. Ich habe ihn oft gebeten, mir darüber zu berichten. Er wollte das nicht. Er wurde sehr jung als Flakhelfer eingezogen, zu den Leunawerken, die ein wichtiges Ziel der Alliierten waren. Dort stellten sie den synthetischen Treibstoff für die Luftwaffe her. Dreimal ging er aus schwerem Bombardement als einziger Überlebender hervor. Später verurteilten ihn die Nazis zum Tode, weil er nicht mehr für sie kämpfen wollte. Es gelang ihm, aus einer Baracke zu entkommen. Verarbeitet hat er all das alles nur schwer. Was auch der Ehe meiner Eltern nicht guttat.

Worunter Sie als Kind sehr gelitten haben.

Auch später. Trotz meines Erfolges konnte ich ihr Zerwürfnis nicht heilen. Es war nichts zu machen. Das war für mich schwer wegzustecken. Irgendwann habe ich es dann zur Kenntnis genommen.

Beim Sie-selbst-Sein hat Ihnen auch Ihre Großmutter geholfen.

Bis ich zehn Jahre alt war, bin ich bei ihr aufgewachsen. Aufgrund des Zerwürfnisses meiner Eltern war sie meine Bezugsperson. Ein Riesenglück. Sie war eine kluge Frau, hat mir Halt gegeben und Disziplin vermittelt. Abgesehen vom Elternhaus hatte ich eine wunderbare Kindheit, war viel in Wald und Wiesen unterwegs. Geholfen haben auch Skifahren und Eishockey.

Und die Musik der Sixties, die Vibes, die aus England kamen.

Man muss sich vorstellen, was Musik damals für eine Bedeutung hatte. Nachdem ich das Gitarrenriff von „I Feel Fine“ von den Beatles zum ersten Mal hörte, konnte ich eine Nacht lang nicht schlafen. Sie waren Genies, genauso wie die Rolling Stones. „I’m Not Like Everybody Else“ von den Kinks ist ein Satz fürs Leben für mich geworden. Genau wie „Time Is On My Side“ der Stones.

Hilft er, sich mit dem 70er auszusöhnen?

Ich habe eine erschütternde Beobachtung gemacht: Es ist noch kein einziger, und ich irre mich da nicht, im Laufe der Zeit jünger geworden! (lacht) Es dürfte sich um ein Prinzip handeln. Ich nehme das so zur Kenntnis. So wie’s am Abend finster wird.