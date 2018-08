Bukowski: "Irrsinn, auf Popindustrie zu verzichten"

Sie haben erwähnt, dass die Entscheidung von Ö3, weniger auf österreichische Künstler zu setzen, eine Wende für Sie darstellte.

"Weniger" ist gut! (lacht) Davor war die Quote rund 26 Prozent, derzeit sind es nur ungefähr 6 Prozent [Interview aus dem Jahr 2013, Anm]. Man kann sagen: Rein vom wirtschaftlichen her ist das Business in Österreich ausgelöscht. Wenn man auf FM4 rauf und runter gespielt wird, kann man, wenn’s im Ausland nicht angenommen wird, und wenn man alles zu Hause programmiert, mit den Produktionskosten gerade durchkommen. Aber ich zum Beispiel brauche richtige Instrumente, Musiker und gute Studios. Da könnte man über FM4 nicht einmal seine Produktionskosten einspielen. Auch auf den anderen Sendern ist es so: Meine alten Sachen werden brav auf Regional gespielt, aber alles, was ich in den letzten 15 Jahren gemacht hab, hat eigentlich kein Forum. Beim neuen Album, an dem ich arbeite, ist klipp und klar: Ich müsste es in Deutschland schaffen. In Österreich geht es ohne Ö3 ganz sicher nicht.

Ö3 traut sich also zu wenig?

All die tollen Musiker, die es auf FM4 gibt, auf der Alternativschiene, können nie auf ein größeres Forum kommen, weil Ö3 immer sagt: Das ist ein FM4-Künstler und dort soll er auch bleiben. Dabei hätten es einige verdient, einer breiteren Hörerschaft vorgestellt zu werden. Was ich noch so durchhöre: Die internationalen Stars kommen schon als Nummer 1 von Amerika in Österreich an, und werden dann sowieso gespielt, weil man da nichts falsch machen kann. Bei österreichischen Musikern war immer das Problem: Wenn die ein bisschen kühn sind, heißt es bei Ö3: Das haben wir bis jetzt nicht gespielt, das geht nicht. Und wenn sie so sind wie das, was schon gespielt worden ist, sagen sie: Das haben wir eh schon. Man hat also null Chance, da irgendwie unterzukommen. Bei Stars ist es natürlich anders. Madonna hat in den letzten Jahren bei jedem neuen Album eine andere Schattierung hingelegt. Bei ihr geht das, aber bei Österreichern geht das nicht.

Vor Kurzem waren Sie bei "Willkommen Österreich" zu Gast und haben Sie das Lied "Hör!" gesungen …

Das Lied stammt noch vom 99er Album "6" – keine einzige Nummer von dem Album wurde von Ö3 jemals gespielt. Es gab ja die Ö3-Aktion "Die neuen Österreicher", das wurde auch plakatiert. Ich habe kein Wort geglaubt. Ich glaube nicht, dass Ö3 jetzt plötzlich die "neuen Österreicher" erfinden will. Sie fürchten eher, den Nimbus abzubekommen, jener Sender zu sein, der österreichische Popmusik boykottiert. Daher möchten sie wohl ein bisschen dagegen arbeiten.

Zum Beispiel "Hör!" Finden Sie nicht, dass das für Ö3 auch ein bisschen zu schwer ist, nicht breit genug?

Es waren auch andere Nummern auf dem Album und die waren nicht zu schwer. Außerdem denk ich: Ich war damals österreichweit bekannt. Und ein zeitgenössischer Popsender muss mehr sein als eine Abspielstation internationaler Musikmultis. Der muss mit den Musikern des Landes die zeitgenössische Popmusik mittragen, erweitern, ein Forum bieten, und abbilden, was dort passiert. Wie auch eine Zeitung abbildet, was zum Beispiel im Sport passiert. Die kann auch nicht sagen: Rapid ist uns zu schlecht, über das können wir leider nicht mehr schreiben. Wir schreiben lieber über Real Madrid. (lacht)

Gibt es keine Ausnahmen?

Ich sage immer: Alle, die heute in Österreich noch bekannt sind, sind vor mindestens 20 Jahren bekannt geworden. Die einzige Ausnahme ist Christina Stürmer, aber die hat es auch nicht über Ö3 geschafft, sondern über eine Castingshow mit viel Fernsehpräsenz. Es ist die Frage, warum seit 20 Jahren keiner mehr aufgestiegen ist außer einer. In Europa gibt es kein Land, in dem das Heimische weniger gespielt wird als in Österreich. Weltweit gibt es glaub ich drei. Jetzt könnte man sagen: Sind wir Österreicher die größten Deppen unter den Musikern Europas, haben die Österreicher Schweinsohren oder bekommen die Musiker einfach kein Forum? Ich behaupte, es ist Letzteres. Es gibt immer wieder genug tolle Musiker, heute genauso wie vorgestern.

Man hat das Gefühl, die Produktion der Alben ist teilweise einfacher geworden …

Nicht für alles, für elektronische Musik schon …

Aber ist es nicht über manche Kanäle wie Youtube einfacher geworden, zumindest einmal bekannt zu werden?

Ich glaub' das überhaupt nicht. Das sind immer wieder ein paar Zufälle. Das Internet sehe ich überhaupt als eine Art Auslage, in der, sagen wir, 30.000 CDs stehen. Wie soll man dort gefunden werden? Es heißt auch, die Künstler brauchen die Plattenfirmen nicht mehr, stellen das einfach ins Internet, werden bekannt und live können sie immer noch viel Geld verdienen. Vollkommener Unsinn! Wenn du nicht bekannt bist, kannst du zehn Auftritte machen, aber es kommt keine Sau hin. Und um im Internet bekannt zu werden, brauchst du genauso viel Geld für Marketing und Promotion wie früher, um in einem anderen Schaufenster zu stehen.

Wie schaut’s mit Liveauftritten aus?

Ich spiele mit einer wahnsinnig tollne Band zusammen, aber nur alle zwei Monate einen Gig. Jetzt trete ich auch mit einem Gitarristen auf, bringe Erzählungen aus dem Buch. [Termine auf: www.bukowski.at, Anm.]

Hätten Sie gerne einmal Ihren Namensvetter Charles Bukowski getroffen?

Ja, sehr gern! Ich habe alles gelesen, was er je geschrieben hat. Und ich liebe ihn, nicht so sehr wegen seiner deftigen Ausdrucksweise, das Stigma des Fäkalpoeten finde ich unangebracht, sondern ich finde ihn wirklich poetisch. Dass man in so einer Umgebung, in der er gelebt hat, so viel Humor aufbringen kann, finde ich zum Niederknien. Das ist ganz großartig. Es gab einmal einen ORF-Redakteur, der wollte ein Treffen zwischen uns beiden arrangieren und zwei Fernsehporträts erstellen. Das war aber schon zwei Jahre vor seinem Tod, da war er schon zu schwach und zu alt.

In einer Erzählung in "Unter bunten Hunden" geht’s darum: Methoden, um eine Telefonzelle zu überlisten.

Das hab ich ein bisschen aufgebauscht, ich kannte nur diese beiden Schmähs und habe so getan, als ob es alle zwei Monate einen neuen Schmäh geben würde. (lacht)