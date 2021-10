Viel nackte Haut und ein Beethoven-Fan, der auf Exhumierung pocht

„Es gibt mehrere Dokumente, die darauf hinweisen, dass er zu Lebzeiten dunkle Haut gehabt hatte“, meinte auch der deutsche Filmproduzent Michael Simon de Normier („Der Vorleser“), der seit Längerem versucht, eine wissenschaftliche Untersuchung voranzutreiben, zu dieser Causa in einem Bild-Interview.

Blanco hat sich sogar via Youtube-Video an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gewandt, der einem Treffen nicht abgeneigt ist. Ein gemeinsamer Termin will aber noch gefunden werden.

Ludwig van Beethovens Leichnam wurde bereits zweimal exhumiert: 1863, um die Gebeine zu vermessen und den Schädel zu fotografieren, und 1888, wo er dann in ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof umgebettet wurde.

Beim Maskenball ebenfalls mit dabei: „Bachelor“ Paul Janke, Ex-Thai-Boxer Fadi Merza, Schauspielerin Sabine Petzl, Starmania-Gewinnerin Anna Buchegger und Kabarettistin Andrea Händler.