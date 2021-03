"Masked-Singer"-Germknödel Roberto Blanco: "Bin ein Sänger, der auch Schlager kann“

Er sorgte in der Tat mit seiner Liedauswahl für reichlich Verwirrung. Von "Cotton Eye Joe“ über Frank Sinatras "Fly Me to the Moon“ bis hin zu der italienischen Arie "Caruso“ von Lucio Dalla. So ungewöhnlich ist das eigentlich gar nicht, wie Roberto Blanco (kubanische Eltern, geboren in Tunesien) dem KURIER erzählt: "Ich habe ja auch einmal Oper studiert, sogar Liederabende gegeben und Operette gespielt. Darum kann ich solche Lieder singen. Das ist für mich nicht neu. Ich sage immer: Ich bin ein Sänger, der auch Schlager kann. Und dass ich vielfältig bin, das habe ich jetzt bewiesen.“

Die freie Auswahl war übrigens auch Bedingung für den oftmaligen Chartstürmer (etwa mit "Ein bisschen Spaß muss sein“, 1972), bei dieser Show mitzumachen. "Ich habe gesagt, ich will die Lieder aussuchen. Das wurde akzeptiert und dann habe ich gesagt: Okay, ich mache mit.“ Von seinem Kostüm war er übrigens vom ersten Moment an begeistert, denn: "Germknödel esse ich gerne und als ich ihn gesehen habe, da habe ich sofort gewusst, in den bin ich verliebt. Er hat mich so süß angesehen und ich dachte: Okay, ich werde in deinen Bauch gehen.“ Und das, obwohl die Fortbewegung in der traditionellen Skihütten-Süßspeise ja nicht gerade einfach war.