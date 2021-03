Für den Germknödel war bei "Masked Singer Austria" jetzt Schluss

Für die Gelse wurde es zur Zitterpartie, Dackel und Dachs wurden fix weitergewählt.

Die Donaunymphe musste gegen die Weintraube antreten und performte "Mother" von Danzig. Und schon wie in den letzten Sendungen glaubte das Rateteam Edita Malovčić rauszuhören. Nur Andy Borg tippte auf Christina Stürmer - die Sängerin ist derzeit hochschwanger, wir's daher also eher nicht sein.

Die Weintraube sang "Underdog" von Alicia Keys. Die Namen Sabine Kapfinger, Francine Jordi, Nazan Eckes und Kristina Sprenger fielen. Die Nymphe wurde fix in die nächste Runde gewählt.

Germknödel und Babyelefant lieferten sich das Abschlussduell. Der Knödel wollte mit Unterstützung eines Tänzers hoch hinaus - er schmetterte "Fly Me to the Moon". "Ein bisschen Lachen muss sein", so Andy Borg. Roberto Blanco glaubte das Rateteam unter dem lustigen Kostüm.

Der Babyelefant versuchte sich an Rammstein. "Gott weiß, ich will kein Engel sein" rockte der kleine Dickhäuter. "Mit dem hab ich ehrlich gesagt nicht gerechnet", so Schönfelder. Barbara Schöneberger, Katharina Straßer und Sandra Pires wurde geraten.

Der Germknödel musste sich jedenfalls geschlagen geben. Auch gegen die Gelse und die Weintraube.

Der Knödel musste die Maske lüften - und drunter steckte, wie bereits vom Rateteam vermutet, Roberto Blanco!