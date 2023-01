Stargast enthüllt: Diese Hollywood-Lady begleitet Richard Lugner auf den Opernball

Wer wird es wohl diesmal sein, der gemeinsam mit Richard Lugner die Feststiege in der Wiener Staatsoper hinaufgeschoben und dann von Dutzenden Fotografen belagert wird? Aus seinem Opernball-Stargast macht der Baumeister immer ein sehr großes Geheimnis. Doch am Donnerstagvormittag war es endlich soweit. Richard Lugner verkündete, wer ihn heuer zum Staatsgewalze am 16. Februar begleiten wird. Die Wahl fiel auf Hollywood-Star Jane Fonda.

"Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft in ihrem Leben", zeigte sich Lugner beeindruckt. Und plötzlich brach ein großer Tumult aus, als Protestanten mit einem Transparent in der Hand hereinliefen, die aber im Handumdrehen aus dem Lugner Kino geworfen wurden. "Jetzt ist alles durcheinander", seufzte der Baumeister.

Und ein großer Wunsch wurde Richard Lugner endlich von der Staatsoper erfüllt. Anstatt seiner Loge im zweiten Rang hat er erstmals eine Parterre-Loge mit der Nummer 9. Das lässt er sich aber auch einiges kosten, denn er ist Donator der Wiener Staatsoper.