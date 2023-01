Nach zwei Jahren Pause: Alles neu beim Wiener Opernball 2023

Zweimal in Folge musste jetzt auf das Walzertanzen am Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper verzichtet werden. Denn Corona zwang auch den Opernball in eine längere Pause. Am 16. Februar soll es jetzt aber endlich wieder so weit sein und die Tore werden sich für 5.000 Besucher öffnen.

Viel Altbewährtes wird man da aber nicht finden, wie in einer Pressekonferenz am Montagvormittag klar wurde. Schon im Vorjahr verkündete Operndirektor Bogdan Roščić ja, dass er auf die Opernball-Lady verzichten und stattdessen ein Komitee einsetzen würde. Dieses besteht aus "Steirereck"-Chefin Birgit Reitbauer, Unternehmerin Nadja Swarovski und Eventmanagerin Maryam Yeganehfar.