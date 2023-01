ZiB-Duo Nadja Bernhard und Tarek Leitner als neue Opernball-Moderatoren

Am 16. Februar heißt es ja wieder in der Wiener Staatsoper "Alles Walzer", denn da geht nach zweijähriger Pause der Opernball über die Bühne.

Und da gibt's diesmal einige Veränderungen. So wird der langjährige Moderator Alfons Haider nicht mehr für den ORF vor Ort sein, sondern statt ihm wird Ö3ler Andi Knoll an der Seite von Mirjam Weichselbraun übernehmen.

Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe werden wieder kommentierend dabei sein und Teresa Vogl wird ebenfalls moderieren.

Und auch das "First Couple" der "Zeit im Bild", Nadja Bernhard und Tarek Leitner, werden sich in Abendkleid und Frack schmeißen. Die beiden werden Interviews in der Mittelloge führen.

Schon früher hat der ORF auf große Namen aus der Information gesetzt. So haben schon ORF-Legenden wie Horst Friedrich Mayer (gestorben 2003) und Robert Hochner (gestorben 2001) oder die heutige ORF-Direktorin Ingrid Thurnher den Opernball moderiert.

Als Backstage-Reporter werden Kristina Inhof und Johann-Philipp Spiegelfeld unterwegs sein und die Sendung "Alles Opernball" am Tag nach dem großen Fest bestreiten (17.2. um 20.15 Uhr auf ORF 1)