So reagiert Richard Lugners Umfeld auf die Kündigung von Witwe Simone

"Das, was sich der Richard für sich und mich vorgestellt hat, ist jetzt von anderen Menschen zerstört worden", so Simones bitteres Resümee.

"Es ist echt eine Katastrophe", sagte sie im KURIER-Interview. Ihr würde es damit sehr schlecht gehen und Richard Lugner hätte das alles sicher nicht so gewollt.

Simone Lugner , die Witwe des Baumeisters, ist nur mehr bis 15. November in der Lugner City angestellt - ihr wurde, wie der KURIER bereits berichtete, die Kündigung ausgesprochen und sie wurde per sofort freigestellt.

Der KURIER hat sich im lugnerischen Umfeld umgehört, was denn langjährige Weggefährtinnen und Weggefährten zu dieser Causa sagen.

Es würde eine Neuausrichtung und Reorganisation des Unternehmens geben, daher auch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Simone, hieß es in einer weiteren Stellungname. Man würde aber "Frau Simone Lugner für ihre weitere berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg" wünschen.

Es hätte sogenannte Verwarnungen gegeben. "Privat mit Simone hat das glaube ich wenig zu tun", so Worseg. Nach dem Tod von Richard Lugner würde natürlich bei einigen Mietern Unsicherheit herrschen und diese sollte man nicht zusätzlich schüren. Und Simone hätte einach nicht viel Erfahrung mit dem Umgang mit den Medien.

Auf Harmonie hat Mr. Ferrari Heribert Kasper gehofft. "Dass alle gemeinsam in Harmonie und Zusammenhalt Richards Vermächtnis in seinem Sinn und Wunsch weiterführen. Und er dann von da oben positiv runterschauen wird und stolz und glücklich sein wird", so Kasper.

Leider sei das nur ein Wunsch geblieben, "was eigentlich traurig ist". "Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht doch noch in Zukunft zu einem für alle zufriedenen Ergebnis kommt."