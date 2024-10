Von Palast vertuscht? Boris Johnson behauptet, Queen starb an Knochenkrebs

Wenn die Königin in England gestorben wäre, wäre eine offizielle Todesursache bekannt gegeben werden müssen, da das Registrierungsgesetz von 1836 nicht für Monarchen gilt.

Die Königin verstarb jedoch in Schottland, wo alle Todesfälle gemäß dem "Registration of Births, Deaths and Marriages (Scotland) Act" von 1965 innerhalb von sieben Tagen registriert werden müssen, einschließlich der Vorlage einer Sterbeurkunde bei einem Standesbeamten.

"Alter" als offizielle Todesursache angeführt

Der Tod der Königin wurde am 16. September 2022 in Aberdeenshire registriert und ihre offizielle Sterbeurkunde später veröffentlicht. Aus dem von National Records of Scotland veröffentlichten Dokument geht hervor, dass die einzige Todesursache das hohe Alter war. Es wurden keine weiteren Faktoren aufgeführt.