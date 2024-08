Simone Lugner über den Tod ihres Mannes: "Du warst der Traum meines Lebens"

Am 1. Juni 2014 haben sich Simone Reiländer und Richard Lugner im Wiener Rathaus das Ja-Wort gegeben. "Es ist natürlich eine andere Liebe, wie die erste Liebe. Wir sind jetzt beide reife Menschen und wir haben uns das ja überlegt. 2021 waren wir ja schon fast so weit, dann haben wir uns getrennt – aber das hat uns noch mehr davon überzeugt, dass wir zusammen gehören", sagte er einmal in einem Ö3-Interview.

Jetzt hat sich seine Ehefrau zu Wort gemeldet: "Du warst der Traum meines Lebens. Und wenn ich dich strahlen sah, bei meinem Anblick, dann wusste ich, dass ich deiner war. In Liebe", so Simone via Instagram.

Bereits im April sagte sie im KURIER-Interview über ihn: "Alles, was ich an einem Mann wollte, ist so, wie der Richard ist - einen erfolgreichen Man, der was darstellt, an den man sich anklammern kann, zu dem man aufschauen kann und von dem man etwas lernen kann." Und sie fügte hinzu: "Solche Männer gibt es im jüngeren Alter heutzutage ganz selten."

Auch seine Ex-Frau Mausi Lugner ist in tiefer Trauer: "Richard war mein großes Vorbild und mein Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken", so Lugner zum KURIER. "Ruhe in Frieden lieber Richard. Du hinterlässt eine große Lücke, wir vermissen dich unendlich."