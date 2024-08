"Ein Wiener Original, das fehlen wird", schreibt Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montagnachmittag auf der Plattform X (ehemals Twitter). Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte via X: „Er war ein erfolgreicher Unternehmer und eine schillernde Persönlichkeit. Ein österreichisches Original, das sich nie verbogen hat. Er ruhe in Frieden!“ Die Rede ist von Richard Lugner. Der 91-jährige Bauunternehmer und Society-Löwe ist am Vormittag in seiner Villa in Döbling verstorben.

Gesundheitlich war Lugner zuletzt schwer angeschlagen, er musste unter anderem am Herzen operiert werden. Was der Tod von Richard Lugner für Österreichs Gesellschaft bedeutet - und was für ein Mensch Richard Lugner war, erzählt Gesellschafts-Redakteurin Lisa Trompisch.



