Auch Ex-Lugner-Tierchen "Kolibri" Bahati äußert sich zur Kündigung von Witwe Simone

Und auch zu Simones Kündigung hat sie eine klare Meinung. "Es verstört mich, wie mit Simone umgegangen wird. Doch ich bin zuversichtlich, dass sie sich all die Unterstützung holt, die sie in ihrer Lage braucht. Von meiner Warte aus sehe ich es sogar als Glück für sie an, sich aus einer ,Familie' zurückziehen zu können, die Menschen in den No-Go-Begriff ,Schicht' mit Kategorien ABCD einteilt", sagt sie.

"Als guter Geschäftsmann und Chef der Lugner City war es Richard ein Anliegen, dass sich seine Angestellten und Kundinnen und Kunden willkommen fühlen, unabhängig von ihrer Herkunft, Religion, Sprache und Hautfarbe. Soll sich das durch die Neuausrichtung und Reorganisation (Anmerk.: das wurde von Seiten der Lugner City als Grund für Simone Lugners Kündigung genannt) ändern? Und wer wir dann dort arbeiten und einkaufen?"

Und abschließend: "Ich wünsche Simone, dass sie nach all dem Schrecken letztendlich zu sich findet und wieder entspannt lächeln kann."