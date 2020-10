Samu Haber: "Ich will in die Jury von Starmania"

Und schon gibt es die erste Bewerbung eines echten Popstars für den Jury-Posten. Denn im Ö3-Interview meldete der "Sunrise-Avenue"-Frontmann Samu Haber großes Interesse dafür an.

"Ich will in der Jury von Starmania sein", meinte er da ganz verblümt und setzte noch eines drauf. "Ich warte nur noch auf den Anruf." Seine Planung geht sogar schon so weit ins Detail, dass er auch schon weiß, wo er nächtigen würde. "Ich möchte im Museumsquartier wohnen."

Erfahrung würde der Finne jedenfalls genug mitbringen. Immerhin war er schon als Coach in der deutschen Castingshow "The Voice of Germany", sowie als Berater in der Pro7-Sendung "Die Band".

Für die angehenden "Starmania"-Kandidaten hatte der selbstbewusste Rocker auch gleich einen Tipp parat. "Wenn man als Single loszieht, hält man ja oft Ausschau nach einem bestimmten Typ. Aber manchmal kommt es ganz anders als man denkt und plötzlich steht jemand vor einem, mit dem man nie gerechnet hätte - und du bist fasziniert!"