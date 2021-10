"Pulverfass" und neue Hüfte: Otto Konrad zieht Dancing-Stars-Bilanz

Von Konrad überrascht

Chefchoreografin Conny Kreuter wurde von Otto Konrad vor allem in der zweiten Show überrascht. „Nachdem er in der ersten Sendung ziemlich hart kritisiert wurde, hat er in der zweiten Show einen Cha-Cha-Cha hingelegt, wo ich mir gedacht hab, jetzt ist er wirklich über sich hinausgewachsen. Chapeau!“, erzählt sie im KURIER-Talk.

Was Conny Kreuter zu seinem Ausscheiden und zu Juror Balázs Ekker sagt – und noch viel mehr Schmankerln rund um „Dancing Stars“, sehen Sie im Video