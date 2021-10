Dancing Stars: Rahoma wurde schwindlig, Tränen bei Athanasiadis - und ein Paar musste gehen

"Ein Abgang hat sich abgezeichnet, ist dann auch so passiert", spielte Mirjam Weichselbraun bei "Dancing Stars" auf den Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz an. Einen Abgang gab's natürlich auch in der vergangenen Show von "Dancing Stars". Schauspielerin Margarethe Tiesel und Tanzpartner Michael Kaufmann saßen aber am Freitagabend im Publikum.

Und dann konnte es auch schon losgehen. Moderatorin Kristina Inhof und Dimitar Stefanin legten eine Samba auf's Parkett. "Es war bezaubernd, voller Energie", hieß es von Jurorin Karina Sarkissova. Maria Santner hatte noch kleine Verbesserungsvorschläge: "Die Beinarbeit muss noch stärker werden." 23 Punkte gab's dafür.