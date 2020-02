Politiker am Opernball: Ein Baby zur Budget-Rede

In der Kanzlerloge, wo in Vertretung von Sebastian Kurz Europa-Ministerin Karoline Edtstadler Hof hielt („Ich bin ein totaler Opernball-Fan. Als ich zur Richterin ausgebildet wurde, habe ich mir extra einen TV-Apparat organisiert, damit ich Opernball Übertragung sehen kann), hatte sich eine bunte Frauenrunde gebildet. Darunter die Ex-Ministerin Maria Rauch-Kallat oder Ex-Staatssekretärin Christine Marek oder Designerin Silvia Schneider. Als Niederösterreichs Landeshauptfrau in der Kanzlerloge auf die illustre Runde trifft, ist Lachen ohne Ende angesagt. Mikl-Leitner tanzt vor der Kamera, witzelt über ihre Parteikollegen. Im Hintergrund steht stoisch und stets geduldig ihr Mann Andreas Mikl.

Neben der Kanzlerloge residiert traditionell der Finanzminister. Gernot Blümel und seine hochschwangere Lebensgefährtin Clivia Treidl schwelgen zwischen Glück und Nervosität. Glück, weil in einem Monat die erste gemeinsame Tochter zur Welt kommen wird. Hohe Nervosität, weil der errechnete Geburtstermin – ausgerechnet! – auf den Tag der Budgetrede fällt. Die Prime-Time für jeden Finanzminister und die erste für Blümel. „Wir werden unsere Tochter Josefine nennen. Es ist der Name meiner Großmutter, die 93 Jahre alt ist“, verrät Clivia Treidl.

Auch wenn das Baby einige Tage vor dem Geburtstermin zur Welt kommt, hat Blümel ein veritables Terminproblem. Denn da muss er beim EU-Finanzministertreffen in Brüssel weilen.

In der Loge von Blümel war auch Life Ball-Initiator Gery Keszler eingeladen. Die Frage, ob es ihm reizen würde, künftig den Opernball zu organisieren, beantwortete er so: „Das künstlerische Programm zu gestalten würde mich sehr interessieren, aber ich glaube, die Gesellschaft ist noch nicht reif für mich.“