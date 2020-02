Frack-würdige Damenwahl als starkes Statement am Opernball

„2020 dürfte das kein Problem mehr sein und es soll ein Zeichen sein, dass ich als lesbische Frau die Freiheit haben sollte, wenn ich den Kleidervorschriften entspreche, auch den Opernball im Frack zu besuchen“, so Rutzetschin.

„Es ist völlig egal, wer und wie du bist und ob du gleichgeschlechtlich liebend bist oder nicht oder transgender. Geh auf den Ball und zieh an, was du willst, solange es den Kleidervorschriften entspricht. Die muss man ja nicht ändern, es ist ja großartig, wenn alle im Kleid oder im Frack hingehen, in der Ausgeh-Uniform sozusagen. Aber ganz egal, ob Mann oder Frau: Jeder sollte tun, wie er will“, meint Hoerl dazu.

Findet auch das erste rein weibliche Debütantinnenpaar – Iris Klopfer und Sophie Grau. Aber offenbar nicht ahnend, welches Interesse es damit auslöste. „Es ging uns nicht darum, die ersten zu sein, wir hatten einfach Lust, uns zu bewerben, und haben es aus Freude am gemeinsamen Tanzen getan“, so die beiden zum KURIER.