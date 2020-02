Bis zu 1,506 Millionen sahen den Opernball in ORF2

Der Opernball 2020 ist bei den TV-Zuschauern auf großes Interesse gestoßen: Bis zu 1,506 Millionen Zuschauer wollten sich am Donnerstagabend die ORF 2-Übertragung des Balls der Bälle nicht entgehen lassen. „Die Eröffnung“ ab 21.40 Uhr verfolgten im Schnitt 1,378 Millionen bei einem Marktanteil von 49 Prozent, so der ORF am Freitag in einer Aussendung.