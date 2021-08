Beleidigungen und Vorurteile: Was "dicke" Menschen alles erdulden müssen

„Wenn man in einen Raum kommt, wo man die einzige mehrgewichtige Person ist und die Leute schauen. Das ist etwas, das ständig passiert. Ich gehe auf die Straße und die Menschen schauen mich an. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die im beruflichen Bereich Schwierigkeiten damit hatten. Im Gesundheitsbereich: Du kommst zum Arzt oder zur Ärztin und die wissen sofort, was dir fehlt. Sie sagen übergewichtig – ich sage mehrgewichtig. Und das ist das größte Problem“, erzählt sie.

Selbstbewusste Vorbilder

Nicht nur ihre Mutter hat ihr immer den Rücken gestärkt, Bobby hat sich auch ihre eigenen Vorbilder gesucht (zum Beispiel Plus-Size-Models der 1990er Jahre), „mir angesehen, wie die strahlen und selbstbewusst sind.“

„Ich hab irgendwann einfach für mich festgestellt, ich möchte so nicht weiterleben. Ich möchte nicht ständig Diäten machen, die eh nicht helfen. Die mich wieder zunehmen lassen, wo ich mich nicht wohlfühle dabei. Ich möchte mich auch nicht ständig beschimpfen lassen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ich habe dann auch meinen Freundeskreis ausgesiebt und am Ende der Teenagerzeit, Anfang des Studiums (sie hat Politikwissenschaft studiert) habe ich irgendwann gesagt: Aus jetzt. Ich bin so, wie ich bin. Ich möchte mich so nicht ändern, es geht mir gut.“

Sie ist auch sehr aktiv auf Instagram, viele holen sich bei ihr Rat. Vor allem auch ihre Modetipps sind sehr gefragt.