Piotr Beczała enthüllt in Biografie Privates: Vom Straßensänger zum Startenor

So versuchte er sich auch als Straßenkünstler auf der Wiener Kärntnerstraße. Und da investierte er seine erste Gage von 300 Schilling (ca. 22 Euro) nicht nur in die Miete – er wohnte damals in einem Kloster – sondern auch in eine kulinarische Besonderheit. „Ich war bei McDonald’s. Das war für uns wirklich etwas Außergewöhnliches. Wir hatten ja damals nichts Ähnliches und das war ein Himmel auf Erden“, erinnert er sich schmunzelnd.

Man erfährt auch, wie der Opernstar seine jetzige Ehefrau Kasia, die für ihn nicht nur die ganz große Liebe, sondern auch die wichtigste Beraterin und strengste Kritikerin ist, kennen- und eben lieben gelernt hat. Ein Fisch hat übrigens damit zu tun. „Ja, das stimmt. Das ist eigentlich die Lieblingsgeschichte meiner Frau. Ich hab’ die schon bei tausend Gelegenheiten gehört. Erwarten Sie jetzt nicht, dass ich sie erzähle, da müssen Sie schon das Buch lesen. Aber die Geschichte ist sehr romantisch“, lacht er.