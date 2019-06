Piotr Beczała: "Ich vermisse gar nichts"

Sie haben in ihrer Karriere nie etwas überstürzt, sondern alles immer Schritt für Schritt gemacht.

Ich habe das einfach so gemacht, wie es sein soll. Ich habe auch in ganz frühen Jahren mit Kammersängerin Sena Jurinac, die mich sehr geprägt hat, viel darüber gesprochen, wie man eine Karriere gestaltet. Und so habe ich mir das vorgestellt. Es war nie mein Plan, hier so weit zu kommen. Es war wirklich Schritt für Schritt und ich bin einer der wenigen, der keine Krisen gehabt hat oder irgendwelche Fehlentscheidungen. Wenn es eine Fehlentscheidung von meiner Seite war, wenn ich gespürt habe, dass etwas schiefgehen kann, habe ich rechtzeitig die Bremse gezogen. Man kann sagen was man will, aber die Ergebnisse sprechen für sich. Ich bin froh, wo ich bin. Ich genieße mein Leben. Ich habe eine intakte Familie. Meine Frau und ich sind schon seit 27 Jahren zusammen. Das ist schon eine gewisse Besonderheit in diesem Beruf. Ich vermisse gar nichts.

Ihre Frau unterstützt Sie ja auch bei allem, was Sie tun…

Das ist wirklich ein Glücksfall. Einerseits schade, weil sie wirklich eine super Karriere gestartet hat und die dann für mich geopfert hat, wobei sie diese Bezeichnung gar nicht mag. Sie realisiert sich jetzt durch mich. Sie hat großen Einfluss darauf, was meine Entscheidungen betrifft und sie ist bei vielen Proben dabei. In fast jeder Vorstellung oder Konzert und wir reden auch viel darüber. Wenn mich jemand von den Kollegen um etwas beneiden kann, dann genau dafür. Wir sind ein Team. Es ist nicht so, dass meine Frau zuhause bleibt und kocht und ich komme dann von der Probe, sondern wir sind wirklich Partner. Wir haben sogar eine Geheimsprache entwickelt bei Aufnahmen. Ich gehe zum Beispiel bei Aufnahmen gar nicht ins Studio, um die Sachen abzuhören, sondern sie sitzt beim Produzenten und wir kommunizieren. Das hat sich wirklich bewährt und funktioniert sehr gut.