Piotr Beczala: "Die Welt ist eine andere geworden"

Doch was hat Beczala in der Zeit des Lockdown gemacht? „Nicht mein Golf-Handicap verbessert“, so der passionierte Hobbysportler. „Aber im Ernst. Ich habe mit meiner Stimme experimentiert, neue Grenzen ausgelotet, um herauszufinden, wohin die Reise in Zukunft geht.“ Diese Reise geht – wie auch das neue, hervorragende Album „Vincerò“ beweist – auch in Richtung Verismo, also in das dramatischere Feld.

„Aber sanft, ganz vorsichtig“, betont Beczala. „Partien wie ein Radames, ein Otello und alle Wagner-Rollen müssen gut überlegt sein. Wobei aufgrund der Corona-Pandemie jetzt ohnehin alles anders ist. Die Welt ist quasi über Nacht eine andere geworden, damit müssen wir uns abfinden. Aber ich freue mich sehr auf Grafenegg und auf Salzburg. Beide Festivals setzen hier wichtige Zeichen.“