Heldentenor Schager: „Wir müssen den Gesellschaftsvertrag überdenken“

Kamen nach Schagers Ansicht viele Absagen zu früh?

„Festivals wie Mörbisch, St. Margarethen oder Bregenz verstehe ich sehr gut. Die wären undurchführbar gewesen. Aber in Bayreuth hätte man ruhig warten oder konzertante Aufführungen andenken können. Doch am Grünen Hügel ist so viel in Bewegung. Ich hoffe, es erblüht bald wieder etwas Neues in Bayreuth.“

Untätig war und ist Schager aber dennoch nicht. Bereits am 3. August wird er gemeinsam mit seiner Frau, der Geigerin Lidia Baich, und dem Pianisten Helmut Deutsch ein neues Programm präsentieren.

Im „Theater im Park“ wird das Trio „Siegfried auf Abwegen“ vorstellen. „Da betrachten wir Wagner humorvoll durch die Augen von Mozart, Beethoven oder auch Bernstein“, so der deklarierte Heldentenor.