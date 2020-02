Eine Rose vom Beczała: Der Startenor über den Opernball, Tanzen und großen Druck

"Da sind wir wieder beim Ranking. Die Top 3 Sänger - und dann streiten sich die Agenturen, wer denn da dazugehört", meint Beczała. "Wenn man mich wirklich zu dieser erlesenen Gruppe zählen würde, würde ich mich freuen, aber es ändert nichts an der Betrachtungsweise meines Berufes. Ich bemühe mich wirklich, das was ich mache, auf die Bühne oder auf meinen Beruf zu reduzieren. Bezüglich der Tickets, weiß ich aber nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe aber nicht, dass die Stehplatz-Gruppe davon auch betroffen ist, denn das sind die treuesten Fans und Opernliebhaber. Und das wäre traurig, wenn man diese Leute aus der Oper durch erhöhte Preise ausschließt."

Bald kann man sich den Star-Tenor aber sowieso zu sich nach Hause ins Wohnzimmer holen, denn er hat eine neue CD fertiggestellt. "Ein neues Soloalbum. Es wird ,Vincero' heißen. Ein reines Verismo-Album. Das macht schon sehr viel Spaß, aber ich habe mich nicht einmal im Studio gehört, sondern meine Frau war da mit dem Tonmeister und dem Produzent. Und ich habe ihnen geglaubt." Ja genau, richtig gelesen, der Tenor kann sich selber nicht hören. "Die technische Art, wie ich Singen gelernt habe, schließt sich zu hören aus. Man projiziert die Stimme und die ist weg. Wenn man versucht, noch zuzuhören, ist das eigentlich ein Fehler. Es ist immer ein Problem bei den Aufnahmen, da die Stimme durch die technischen Sachen ein bisschen verunstaltet wird. Das ist dann nicht so, wie ich mir vorstelle, dass ich klinge. Und dann könnten zu viele dumme Gedanken kommen. Deswegen singe ich wie immer und werde dann aus dem Studio korrigiert. Und so entstehen die Aufnahmen schon seit Jahren und das bewährt sich sehr gut", erklärt er.

Neben vielen anderen Produktionen wird er im September in der Metropolitan Opera in Aida an der Seite von Anna Netrebko den Radames geben.