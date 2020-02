"Dank Lindsey Vonn darf ich hier sein": Ornella Muti im Opernball-Glück

Überpünktlich traf Richard Lugners Opernball-Stargast Ornella Muti bei der Pressekonferenz in der Lugner City ein. Und bedankte sich mit einem Schmunzeln sogleich bei Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn. "Für mich zählt das nicht, das ich der Ersatz bin. Dank Lindsey Vonn darf ich hier sein."

Da die italienische Film-Diva einen Teil ihrer Kindheit bei einer Tante in der Schweiz verbrachte und in Rom eine deutsche Schule besuchte, eignete sie sich beinahe perfekte Deutschkentnisse an. "Mein Deutsch ist leider sehr schlecht geworden, weil ich niemanden mehr habe, mit dem ich Deutsch sprechen kann", entschuldigte sich Muti - in sehr gutem Deutsch.