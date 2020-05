Hausmann-Qualitäten: Piotr Beczała, der backende Star-Tenor

„Wir waren alle plötzlich gezwungen, in diesem ständigen Rennen, das wir Leben nennen, anzuhalten. Vielleicht ist dies unsere Chance, unser Leben und unsere Prioritäten zu überdenken und mehr Aufmerksamkeit auf das zu richten, was wir in unserer täglichen Eile vermissen“, postete er da zum Beispiel. „Die Nähe unserer Lieben, die Schönheit der Natur, die uns umgibt, die Freude an kleinen Freuden.“

Und seine „kleinen Freuden“ sind jetzt lange Spaziergänge in der Natur und Backen! Der Tenor scheint auch ein Meister in der Küche zu sein, so hat er sich jetzt nicht nur an einer Bananen-Kiwi-Torte und Käsekuchen, sondern auch an seinem ersten Brot versucht.