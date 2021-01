Otto Retzer regt sich so richtig über die "Vorstadtweiber" auf

Er geht sogar so weit, dass er die Absetzung fordert.

"Ich finde es schrecklich, dass in einem Land, in dem es so gute Schauspieler gibt, auf einmal Leute ihre Gesichter hinhalten, die eine Katastrophe sind", so Retzer gegenüber der Ubahnzeitung Heute.

"Ich wurde 30 Jahre lang wegen jedem Beistrich vom ORF traktiert und wundere mich, wie so schlechtes Handwerk auf Sendung gehen kann", meint er.

Nachsatz: "Ich bin jetzt 75 Jahre alt. Aber ich glaube, ich fange noch einmal zu arbeiten an."

Wie wär's dann eventuell mit den Vorstadtweibern am Traumschiff...?