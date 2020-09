Otto Retzer wird 75: „Hätte immer gerne einen Wilderer-Film gemacht“

„In der Früh beim Aufstehen merk’ ich schon, dass ich 75 bin. Und alles, was mir meine älteren Freunde vorhergesagt haben, was ich mal bekommen werde, traf genau so ein. Es tut in der Früh fast überall weh. Dann bekomm ich von meiner Frau (Anm.: mit Shirley ist er seit 45 Jahren zusammen und ihr hat er sehr viel zu verdanken, wie er betont) die Smoothies und immer Ingwertee. Und dann hau’ ich mich auf mein Fahrradl und je weiter ich nach Velden komm, umso übermütiger werde ich“, meint er. „Und wenn ich beim Casino bin, dann glaub ich, ich bin 45“, lacht er im KURIER-Gespräch.