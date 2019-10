Nach Hörbiger jetzt Strache: Aida Loos parodiert Philippa

Die Kabarettistin stammt ursprünglich aus Teheran, kam mit ihrer Familie als Vierjährige nach Wien, da ihre Eltern sie und ihre Schwestern vor der islamischen Revolution schützen wollten. Ihr drittes Kabarett-Soloprogramm "Filterloos" startete am 22. März 2019 im Theater Akzent in Wien. Aida Loos tritt auch gemeinsam mit Gerald Fleischhacker in der monatlichen Comedy-Satireshow „Die Tafelrunde“ in ORF III auf.