Nach Boxkarriere: Nicole Wesner will Turniertänzerin werden

"Von Adrenalin bis zur Freude - Trauer war eigentlich gar nicht da heute. So gesehen werden uns an diesen Tag sehr viele schöne Erinnerungen bleiben. Das ist das, was wir in 20 Jahren erzählen werden. Man vergisst alle Schmerzen, man vergisst alle Downs, die wir gehabt haben. Man freut sich einfach und es bleibt nur das Beste", meint auch ihr Tanzpartner Dimitar Stefanin.